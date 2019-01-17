Бензовоз слетел в кювет в Анжеро-Судженске
Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях
Аварию не регистрировали в ГИБДД Фото: Павел Блюмский, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"
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В Анжеро-Судженске произошло дорожно-транспортное происшествие с бензовозом. Перевозивший горючее грузовик слетел с дороги и оказался в кювете.
Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По данным, автора, ДТП произошло на улице Станционной. Пользователи соцсети предположили, что к аварии мог привести гололед. Также горожане отметили, что ранее в этом же кювете «КамАЗ синий сидел».
В ГИБДД Кузбасса нашему изданию сообщили, что информации о данном дорожно-транспортном происшествии в ведомстве нет. Скорее всего, его даже не регистрировали.