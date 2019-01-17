2019-01-17T06:26:06+03:00
Происшествия

Бензовоз слетел в кювет в Анжеро-Судженске

Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Аварию не регистрировали в ГИБДД Фото: Павел Блюмский, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"Аварию не регистрировали в ГИБДД Фото: Павел Блюмский, "Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске произошло дорожно-транспортное происшествие с бензовозом. Перевозивший горючее грузовик слетел с дороги и оказался в кювете.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. По данным, автора, ДТП произошло на улице Станционной. Пользователи соцсети предположили, что к аварии мог привести гололед. Также горожане отметили, что ранее в этом же кювете «КамАЗ синий сидел».

В ГИБДД Кузбасса нашему изданию сообщили, что информации о данном дорожно-транспортном происшествии в ведомстве нет. Скорее всего, его даже не регистрировали.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Лжесотрудники Пенсионного фонда украли у кузбассовца 140 тысяч рублей
В Кемерове произошло 16 аварий на переездах
В Киселевске нашли пропавшую 13-летнюю девочку
Кемеровчанин купил в Голландии экстази за биткоины
Житель Новокузнецка лишился жизни из-за сигареты
Кемеровчанка купила в известной торговой сети слойку с плесенью
Станислав Черданцев вступил в должность главы Гурьевска
29 кузбассовцев прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
Молодой новокузнечанин открыл в центре города подпольное казино
В Кузбассе пропала 13-летняя девочка в светлом пуховике
На мэра города Березовского завели уголовное дело
Сергей Цивилев поздравил Бориса Волынова с юбилеем стыковки двух космических кораблей
На улице Сарыгина возле кемеровской поликлиники скончался мужчина
На кузбасской трассе столкнулись фура и ПАЗ
Пожилого мужчину с «Ниной» на руке разыскивают в Кузбассе
Жительница Междуреченска погибла под колесами поезда
В Кузбассе разыскивают мужчину с большим шрамом
Кемеровчанин изнасиловал 8-летнюю дочь: проверка слуха
В Прокопьевске рано утром горел трамвай
В Кузбассе около 1 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Крещение
«Щас спою!»: В Кемерове поселился Волк из мультфильма «Жил-был пес»
Кузбассовцы могут получить награду за сообщение о налоговых нарушениях
Банда из Новосибирской области угнала два автомобиля Toyota в Кемерове