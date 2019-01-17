Школьников поили поддельным молоком из Кузбасса

СЕГОДНЯ 10:33 2019-01-17T10:35:40+03:00

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Школьников поили поддельным молоком, произведенным на территории Кемеровской области. В данный момент предприятие, где была произведена продукция, пытается устранить нарушения.

Специалисты службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору проверили партию молока, которая поступила в школу сельского поселения «Село Новый Мир» Хабаровского края. Продукция была изготовлена на предприятии «Скоморошка» в Кемеровской области.

Результаты исследований показали, что в пробе ультрапастеризованного питьевого молока реальная массовая доля белка не соответствует заявленной на маркировке. Вместо положенных 3,0 процента массовая доля белка составила 2,6 процента, что свидетельствует о фальсификации продукции и является нарушением требований технического регламента Таможенного союза, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

В данный момент действие декларации о соответствии молокоперерабатывающего предприятия «Скоморошка» приостановлено.