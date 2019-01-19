В Кузбассе молодой водитель без прав устроил смертельную аварию с такси

СЕГОДНЯ 06:57 2019-01-19T07:05:31+03:00

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В Междуреченске 21-летний водитель BMW устроил смертельную аварию с автомобилем такси. Ранее молодого человека лишили прав за пьяную езду.

Смертельная авария произошла в июле прошлого года на пересечении проспекта Шахетров и улицы Дзержинского. Здесь столкнулись BMW, которым управлял 21-летний местный житель, и Daewoo Nexia, имеющий опознавательные знаки такси. В результате аварии 51-летний водитель такси получил травмы, не совместимые с жизнью. Также пострадали пассажир такси и водитель внедорожника, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Результаты экспертиз показали, что водитель BMW значительно превысил скорость и выехал на перекресток на красный свет. Кроме того, он управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, - ранее его лишили прав за пьяную езду. Уголовное дело направлено в суд.