2019-01-19T07:05:31+03:00
Происшествия

В Кузбассе молодой водитель без прав устроил смертельную аварию с такси

Ранее мужчину поймали на пьяной езде
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В результате аварии погиб 51-летний водитель таксиВ результате аварии погиб 51-летний водитель такси
Изменить размер текста:

В Междуреченске 21-летний водитель BMW устроил смертельную аварию с автомобилем такси. Ранее молодого человека лишили прав за пьяную езду.

Смертельная авария произошла в июле прошлого года на пересечении проспекта Шахетров и улицы Дзержинского. Здесь столкнулись BMW, которым управлял 21-летний местный житель, и Daewoo Nexia, имеющий опознавательные знаки такси. В результате аварии 51-летний водитель такси получил травмы, не совместимые с жизнью. Также пострадали пассажир такси и водитель внедорожника, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело. Результаты экспертиз показали, что водитель BMW значительно превысил скорость и выехал на перекресток на красный свет. Кроме того, он управлял автомобилем, не имея водительского удостоверения, - ранее его лишили прав за пьяную езду. Уголовное дело направлено в суд.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24