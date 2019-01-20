В Новокузнецке иномарка снесла столб троллейбусной контактной сети

СЕГОДНЯ 09:38 2019-01-20T09:38:54+03:00

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В Новокузнецке вечером в субботу, 19 января, случилось ДТП, которое чуть не оставило горожан без троллейбусного движения. Водитель иномарки врезался в опору контактной сети буквально снес столб.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 11 часов вечера в субботу, 19 января. Водитель автомобиля Nissan Pulsar на автодороге между Островской и Садовой не справился с управлением и протаранил столб троллейбусной электросети. Столб накренился настолько, что сеть оказалась повреждена. При этом движение по Заводскому шоссе оказалось крайне затруднено.

- На место экстренно прибыли медики, сотрудники ГИБДД, а так же сотрудники аварийных служб, - прокомментировал ситуацию Денис Новохацкий, заместитель директора Единого центра организации пассажирских перевозок. - Силами ремонтной бригады Службы сетей МТТП проведены работы по восстановлению движения.

В восстановительных работах участвовало 15 человек, при этом использовались автокран и автовышка. Троллейбусное движение к утру было восстановлено, и первый троллейбус отправился на линию по расписанию.

К слову, по предварительным данным автолюбитель на момент совершения ДТП был нетрезв. Мужчина получил травмы. Необходимая медицинская помощь виновнику ДТП оказана.