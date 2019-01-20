На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 11:54 2019-01-20T11:54:47+03:00

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В воскресенье, 20 января, на кузбасской трассе случилось дорожно-транспортное происшествие. На ленинск-кузнецкой трассе неподалеку от Чусовитино столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗель».

Видео, на котором запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия, в сеть выложили очевидцы. Камера запечатлела стоящий на обочине грузовик, который доставлял хлеб, а перед ним – искороженную иномарку. От удара смяло как легковой автомобиль, так и переднюю часть грузовика. По словам очевидцев, один из участников дорожно-транспортного происшествия погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/687226" frameborder="0"></iframe> ДТП под Чусовитино, 20 января 2019 года..Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Дима Киселев.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время уточняется информация по потерпевших, а также обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.