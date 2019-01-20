2019-01-20T11:54:47+03:00
Происшествия

На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка

Очевидцы сообщают о погибших [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка. Фото: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"На кузбасской трассе столкнулись грузовик и легковушка. Фото: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий"
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В воскресенье, 20 января, на кузбасской трассе случилось дорожно-транспортное происшествие. На ленинск-кузнецкой трассе неподалеку от Чусовитино столкнулись Hyundai Solaris и «ГАЗель».

Видео, на котором запечатлены последствия дорожно-транспортного происшествия, в сеть выложили очевидцы. Камера запечатлела стоящий на обочине грузовик, который доставлял хлеб, а перед ним – искороженную иномарку. От удара смяло как легковой автомобиль, так и переднюю часть грузовика. По словам очевидцев, один из участников дорожно-транспортного происшествия погиб.

ДТП под Чусовитино, 20 января 2019 года..Видео: vk.com, "Подслушано Ленинск-Кузнецкий", Дима Киселев.

На месте ДТП работали врачи скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции. В настоящее время уточняется информация по потерпевших, а также обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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