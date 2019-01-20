2019-01-20T16:05:48+03:00
Общество

Кузбассовцы удивлены отсутствием морозов в Крещение

Синоптики рассказали, в какие годы на Крещение было холоднее и теплее всего
Екатерина РОМАНОВА
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На Крещение в Кузбассе стояла комфортная зимняя погода. Фото: архив КП.На Крещение в Кузбассе стояла комфортная зимняя погода. Фото: архив КП.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В 2019 году, вопреки народным приметам, ни под Рождество, ни на Крещение не было традиционных морозов. Является ли это аномалией и стало ли нынешнее Крещение самым теплым в истории наблюдений, рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

Почти каждый год под Рождество и перед Крещением в Сибирь приходят морозы. Это обусловлено заходом масс арктического холодного воздуха. Однако в этом году холодные массы обошли стороной наш регион, и антициклон, оставшийся без подпитки, не принес ожидаемых холодов. Однако такая погода хоть и редка, но не является аномалией.

- Первая половина января была несколько нетипичной: не было морозов под Рождество и на Крещение. Но это не аномальное явление, теплые январи время от времени случаются в Кузбассе, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – Так, 19 января 1982 года в Тисуле было +2 градуса. А 20 января 1964 года, когда морозы должны быть особенно сильными, в Центральном Руднике зафиксировано +4 градуса! Тепло было и в Крещение в 1992 году: столбики термометров показывали около нуля градусов.

К слову, крещенские морозы обычно все-таки оправдывают свое название, и именно на январь приходятся самые трескучие морозы. Так, в 1969 году на Крещение в Кемерове было -44 градуса, а в 1947 году в Крапивинском районе был зафиксирован минимум: -51 градус.

В этом же году в Кузбассе на Крещение было от -7 до -10 градусов. Так что ни особые морозы, ни оттепели не наблюдались, и все желающие окунуться в прорубь сделали это с максимальным комфортом. Зато уже в начале наступающей недели в Кузбасс все-таки придут холода и наступят – пусть и с опозданием – крещенские морозы.

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