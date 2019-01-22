Артемия Лебедева удивило название кемеровского аэропорта
Артемий Лебедев, известный дизайнер, раскритиковал название кемеровского аэропорта. Фотографию с удивившей его надписью он разместил в Instagram.
Дизайнер Артемий Лебедев в своем Instagram разместил фотографию из кемеровского аэропорта. На переднем плане находится автобус, за которым видно название аэровокзала.
- Никогда бы не подумал, что аэропортам будут присваивать имена так буквально, - написал в комментарии Лебедев. – Не имени Леонова, а просто - Леонов. Как будто это пароход.
Комментаторы отметили, что названия аэропортов, действительно, вызывают немало вопросов. Впрочем, большинство комментаторов интересовалось, что именно собирается делать Лебедев в Кемерове.
- Люблю в январе похрустеть январским кемеровским снежком, водочки в «Забое» дерябнуть, - отшутился дизайнер.
В ответ на его шутку кемеровчане принялись массово приглашать Лебедева в разные заведения и предполагать цели его визита среди них – создание дизайна интерьера для частного лица, участие в проекте сквера на месте ТЦ «Зимняя вишня», создание различных логотипов для Кузбасса. Впрочем, сам Артемий Лебедев скромно промолчал о целях визита, не подтвердив и не опровергнув ни одну из них.