Артемия Лебедева удивило название кемеровского аэропорта

СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-22T09:12:51+03:00

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Артемий Лебедев, известный дизайнер, раскритиковал название кемеровского аэропорта. Фотографию с удивившей его надписью он разместил в Instagram.

Дизайнер Артемий Лебедев в своем Instagram разместил фотографию из кемеровского аэропорта. На переднем плане находится автобус, за которым видно название аэровокзала.

- Никогда бы не подумал, что аэропортам будут присваивать имена так буквально, - написал в комментарии Лебедев. – Не имени Леонова, а просто - Леонов. Как будто это пароход.

Комментаторы отметили, что названия аэропортов, действительно, вызывают немало вопросов. Впрочем, большинство комментаторов интересовалось, что именно собирается делать Лебедев в Кемерове.

- Люблю в январе похрустеть январским кемеровским снежком, водочки в «Забое» дерябнуть, - отшутился дизайнер.

В ответ на его шутку кемеровчане принялись массово приглашать Лебедева в разные заведения и предполагать цели его визита среди них – создание дизайна интерьера для частного лица, участие в проекте сквера на месте ТЦ «Зимняя вишня», создание различных логотипов для Кузбасса. Впрочем, сам Артемий Лебедев скромно промолчал о целях визита, не подтвердив и не опровергнув ни одну из них.