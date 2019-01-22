В Кемерове стартует девятый сезон Open Innovations Startup Tour

СЕГОДНЯ 10:55 2019-01-22T10:55:26+03:00

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Уже 5 февраля в Кемерове начинается кокнурс стартапов. Его участники не только смогут найти инвесторов и партнеров, но и поборются за приз в 300 тысяч рублей.

Главная тема этого года – «Цифоровой регион», применение информационных технологий, биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, индустриальные и энергетические технологии. А начнется деловая программа конкурса с панельной дискуссии «Источники цифрового прорыва в регионах».

- В этом году в рамках Open Innovations Startup Tour «Цифровой регион» мы не только поделимся экспертным опытом с молодыми предпринимателями в регионах, но и постараемся выявить ключевые факторы, которые присущи наиболее технологически развитым субъектам Российской Федерации, - отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум». - Кроме того, обсудим успешные кейсы и практики, которые в будущем могут быть тиражированы в масштабах всей страны.

Все участники конкурса стартапов смогут побороться за приз в размере 300 тысяч рублей , принять участие в программе «Старт» и получить два миллиона рублей на развитие своего проекта, найти инвесторо и партнеров. Кроме того, победители получат приглашение на самую крупную стартап-конференцию для технологических предпринимателей в России и странах СНГ Startup Village.

В Кемерове в 2014 году уже проходил Open Innovations Startup Tour. Тогда кузбассовец Александр Бервено получил приглашение в Москву, сумел привлечь инвестиции от Фонда «Сколково» и частного инвестора. В 2017 году он запустил в Кемеровской области высокотехнологичное производство сорбентов из угля.

Регистрация на участие в Open Innovations Startup Tour продлится до 25 января. Сам же этап пройдет 5 и 6 февраля в Кузбасском технопарке на Сосновом бульваре, 1.