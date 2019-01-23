2019-01-23T03:27:55+03:00
Происшествия

43-летний кемеровчанин ночью сбежал из дома в детский сад

Мужчина бегал по территории детсада и вел себя неадекватно
Екатерина РОМАНОВА
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43-летний кемеровчанин ночью сбежал из дома в детский сад. Фото: архив КП43-летний кемеровчанин ночью сбежал из дома в детский сад. Фото: архив КПФото: Кирилл ЧАЩИН
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Бойцам Росгвардии пришлось преследовать подозрительного мужчину, который зачем-то проник на территорию детского сада.

Сторож детского сада ночью обратил внимание на то, что на территорию проник подозрительный мужчина. Он перемещался по территории и вел себя неадекватно. Сторож нажал тревожную кнопку, и уже через несколько минут на место прибыли бойцы Росгвардии. Подозрительный мужчина, завидев стражей порядка, попытался убежать. Но гвардейцы оказались быстрее и вскоре поймали его.

Как оказалось, 43-летний мужчина, проникший на территорию сада, был поднадзорным лицом, и ему было запрещено покидать жилище ночью. ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью, а сейчас в карманах мужчины обнаружили пластиковый клип-бокс с веществом неизвестного происхождения. Мужчину доставили в полицию.

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