2019-01-23T04:09:15+03:00
Общество

В Новокузнецке снесли здание детского сада №1

Здание было построено в 30-е годы прошлого века
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке снесли здание детсада №1.В Новокузнецке снесли здание детсада №1.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Известное здание детского сада №1, что находится на улице Хитарова, 26а в Новокузнецке, перестало существовать. Мечты восстановить его и использовать как музей, детский сад или спортивный центр так и остались мечтами.

Здание первого в Новокузнецке детского сада снесено: уже демонтированы крыша, перекрытия и стены, и рабочие убирают строительный мусор. Напомним, здание было построено в 30-е годы по проекту первой австрийской женщины-архитектора Маргарете Шютте-Лихоцки и претендовало на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2015 году детский сад, располагавшийся здесь, был закрыт из-за дефектов фундамента. Сначала здание планировали переоборудовать под спортивный комплекс, однако сами спортсмены отказались от этой идеи. Потом руководитель проекта «Соцгород» предложил за свой счет восстановить здание, однако и этого не удалось сделать.

В последнее время здесь неоднократно случались пожары. Фото: Екатерина РОМАНОВА

В последнее время здесь неоднократно случались пожары.Фото: Екатерина РОМАНОВА

В последние годы уникальный детский сад пустовал, в нем неоднократно случались пожары, здесь находились люди без определенного места жительства. В конце концов, первый новокузнецкий детский сад был снесен.

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