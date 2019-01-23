2019-01-23T05:54:05+03:00
Происшествия

В Кемерове на остановке сгорела маршрутка

Из-за пожара оказались перекрыты улицы
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове на остановке сгорела маршруткаВ Кемерове на остановке сгорела маршрутка
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Утром в среду, 23 января, в Кемерове на одной из остановок общественного транспорта сгорел автобус.

Пожар в маршрутном такси, которое находилось на автобусной остановке «Кристалл» в городе Кемерове, начался около 07:30. По словам очевидцев, порядка 30 пассажиров, которые находились на тот момент в автобусе, смогли самостоятельно выйти из салона. Водитель самостоятельно пытался потушить огонь при помощи огнетушителя, однако самостоятельно справиться с огнем не удалось.

По тревожному сигналу на место выезжали пожарные - две единицы техники и семь человек. На момень прибытия первого подразделения автобус горел открытым пламенем. Посмотреть трансляцию с места пожара можно здесь.

Из-за пожара оказались перекрытыми улицы Красноармейская и Красная. Это спровоцировало пробки в городе.

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