2019-01-23T09:54:21+03:00
Общество

Защитник прав человека в Кузбассе ушел в отставку

Николай Волков досрочно покинул пост, занимаемый с 2001 года
Екатерина БОРМОТОВА
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Николай Волков трижды переизбирался на должность уполномоченного по правам человека в КузбассеНиколай Волков трижды переизбирался на должность уполномоченного по правам человека в Кузбассе
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В Кузбассе уполномоченный по правам человека Николай Волков покинул свой пост. Досрочную отставку омбудсмена приняли депутаты на заседании областного парламента.

Заявление о сложении полномочий кузбасского омбудсмена по правам человека было рассмотрено во время десятой очередной сессии Совета народных депутатов. Парламентарии приняли отставку Волкова единогласно.

- Полномочия Николая Алексеевича сегодня не прекращены. В связи с тем, что это досрочное сложение полномочий, дату прекращения полномочий определяет постановление Совета. По согласованию с Николаем Алексеевичем было принято решение, что его полномочия будут прекращены 31 января, - пояснил «Комсомольской правде» заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской области Юрий Скворцов.

Кандидатуру нового омбудсмена по правам человека по регламенту должен выдвинуть губернатор Кемеровской области. После этого кандидатура будет согласована с Советом народных депутатов Кемеровской области и с уполномоченным по правам человека в России.

Николай Волков занимал пост уполномоченного по правам человека в Кузбассе с 2001 года. На эту должность его переизбирали трижды – в 2006, 2011 и 2016.

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