Над Кемеровом заметили неправильную радугу

СЕГОДНЯ 07:01 2019-01-24T07:19:29+03:00

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В четверг утром жители Кемерова заметили в небе вертикальную радугу. Синоптики отметили, что зимней радуги не бывает, а это совсем другое явление.

– Радуга может быть только летом. Она состоит из капелек, при этом солнце должно находиться сзади. Это же явление под названием гало, – прокомментировала снимки Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – В последнее время у нас очень часто стали замечать гало, особенно в Прокопьевском районе. Если раньше мы говорили, что они – предвестники морозов, то сейчас они появляются в разную погоду.

Отметим, что чаще всего гало выглядит как второе солнце на небе. А иногда может казаться, что светил три. В этот раз плотная облачность рассеяла свет и превратила гало в радугу.