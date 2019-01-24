2019-01-24T07:19:29+03:00
Общество

Над Кемеровом заметили неправильную радугу

Оптические явления все чаще стали замечать в Кузбассе
Кирилл ЧАЩИН
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Необычное явление сфотографировали в небе в четверг утромНеобычное явление сфотографировали в небе в четверг утромФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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В четверг утром жители Кемерова заметили в небе вертикальную радугу. Синоптики отметили, что зимней радуги не бывает, а это совсем другое явление.

– Радуга может быть только летом. Она состоит из капелек, при этом солнце должно находиться сзади. Это же явление под названием гало, – прокомментировала снимки Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – В последнее время у нас очень часто стали замечать гало, особенно в Прокопьевском районе. Если раньше мы говорили, что они – предвестники морозов, то сейчас они появляются в разную погоду.

Отметим, что чаще всего гало выглядит как второе солнце на небе. А иногда может казаться, что светил три. В этот раз плотная облачность рассеяла свет и превратила гало в радугу.

Все чаще в небе над Кузбассом стало появляться гало. Облака сделали из него радугу Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Все чаще в небе над Кузбассом стало появляться гало. Облака сделали из него радугуФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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