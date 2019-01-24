2019-01-24T13:18:25+03:00
Общество

Все школы Кемерова закрываются на карантин

Учебный процесс будет приостановлен с 25 января
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Все школы Кемерова закрываются на карантин. Фото: архив КПВсе школы Кемерова закрываются на карантин. Фото: архив КПФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями все школы города Кемерово закрываются на карантин.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, учебный процесс во всех школах областного центра будет приостановлен с 25 января. Учащиеся не будут ходить в школу вплоть до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Учебная деятельность приостанавливается на основании приказа «О введении противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях», который издало управление образования администрации города Кемерово. В свою очередь, специалисты управления руководствовались приказом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24