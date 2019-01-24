Все школы Кемерова закрываются на карантин

СЕГОДНЯ 13:18 2019-01-24T13:18:25+03:00

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Из-за превышения порога заболеваемости острыми респираторно-вирусными заболеваниями все школы города Кемерово закрываются на карантин.

Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, учебный процесс во всех школах областного центра будет приостановлен с 25 января. Учащиеся не будут ходить в школу вплоть до особого распоряжения Роспотребнадзора.

Учебная деятельность приостанавливается на основании приказа «О введении противоэпидемических мероприятий по профилактике ОРВИ и гриппа в образовательных учреждениях», который издало управление образования администрации города Кемерово. В свою очередь, специалисты управления руководствовались приказом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.