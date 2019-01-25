В Кузбассе растет смертность

СЕГОДНЯ 05:14 2019-01-25T05:42:24+03:00

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В Кузбассе наблюдается тенденция роста смертности. Об этом заявила заместитель губернатора Елена Малышева.

По словам Малышевой, в 2017 году смертность в Кемеровской области составила 14,1 на тысячу жителей. При этом по всей стране этот показатель равен 12,4 человека на тысячу.

– При этом в Кемеровской области наблюдается тенденция к дальнейшему росту смертности. За 10 месяцев 2018 года, по предварительным данным, произошел рост на 2,1 процента, – отметила заместитель губернатора.

Медицина Кузбасса находится в критическом состоянии из-за того, что с 2012 по 2017 года областной бюджет недофинансировал это направление. Здравоохранение недополучила более 20 миллиардов рублей, отметила Малышева. Дефицит оборудования в медучреждениях оценивается в 11 миллиардов рублей. На основные нужды сейчас не хватает 1,5 миллиарда рублей. На ремонт и строительство необходимо еще 7,5 миллиарда рублей.

– Еще одна причина критического состояния – неполноценная деятельность больниц и плохая организационная работа главных врачей. Учреждения не выполняют запланированные объемы, не планируют надлежащим образом оказание медпомощи. Поликлиники не проводят диспансеризацию, – отметила замгубернатора.

Чтобы исправить ситуацию в регионе идет организация медучреждений, создаются крупные центры. Кардиологическая, онкологическая, фтизиатрическая службы перестраиваются по принципу вертикального подчинения.

Проблему нехватки средств Елена Малышева предложила решить за счет государственно-частного партнерства.