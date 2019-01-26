2019-01-26T05:28:10+03:00
Происшествия

В Новокузнецке сектанты насильно удерживали подростков в реабилитационных центрах

Им не давали еду и заставляли молиться
Екатерина БОРМОТОВА
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Подростков освободили бойцы ОМОНаПодростков освободили бойцы ОМОНаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Новокузнецке сектанты незаконно удерживали людей в четырех реабилитационных центрах. Среди них было шесть подростков, которым не давали еду и заставляли молиться.

В Новокузнецке возбуждено уголовное дело в отношении руководителей и сотрудников четырех реабилитационных центров, где незаконно удерживались люди. При обысках в заведениях были изъяты религиозная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях. Из неволи правоохранители вызволили порядка 50 человек, в том числе шесть подростков 15-17 лет. Освобожденные пояснили, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи и сна.

Предварительно установлено, что каждый центр возглавлял руководитель, у которого было два-три помощника-служителя. При поступлении в учреждение у пациентов забирали паспорта и мобильные телефоны. Суммы так называемых добровольных пожертвований составляли от полутора до десяти тысяч рублей. Никакое лечение в данных центрах им не оказывалось – пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение.

- По изъятым документам, предметам назначены экспертизы, в том числе на наличие признаков экстремизма, - пояснили в СУ СК по Кемеровской области.

Всего было задержано 12 работников реабилитационных центров. В рамках расследования будет установлена роль каждого из них в деятельности лечебных учреждений.

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