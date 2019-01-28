В Кемерове из горящего дома спасли семь детей

СЕГОДНЯ 04:14 2019-01-28T04:24:25+03:00

С девятого этажа по автолестнице спасли отца с двумя детьми

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В понедельник утром в Кемерове загорелся девятиэтажный дом на проспекте Ленина. Пожарные спасли 26 человек, в том числе семь детей.

Как рассказали в областном управлении МЧС, возгорание произошло на проспекте Ленина, 55\б.

– На момент прибытия подразделения с балкона на шестом этаже шел дым. С девятого этажа люди просили о помощи. По автолестнице с девятого этажа спустили мужчину и двух детей. Еще 23 человека эвакуировались по лестничным маршам, – рассказали в МЧС.

Очаг возгорания оказался в комнате на шестом этаже, также горел балкон. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожности при курении.