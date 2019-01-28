В Кемерове эвакуируют третью городскую больницу

СЕГОДНЯ 05:55 2019-01-28T06:22:20+03:00

В Кемерове из третьей городской больницы эвакуировали пациентов

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В Кемерове эвакуируют городскую больницу №3 на улице Николая Островского. В здании сработала пожарная сигнализация.

Утром 28 января в здании больницы сработала пожарная сирена.

– Эвакуируют всех, в том числе больных, – рассказал очевидец. – Приехал один пожарный расчет.

Собеседник издания добавил, что эвакуация проходит в хирургическом корпусе и родильном отделении.

В МЧС Кузбасса изданию пояснили, что мероприятий по тушению пожара в городской больнице №3 не проводится.

Также появилась информация о том, что в городе эвакуируют еще несколько зданий больниц и школ. Причины эвакуаций устанавливаются.