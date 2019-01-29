Столицей Дня шахтера в 2020 году станет Белово

СЕГОДНЯ 12:17 2019-01-29T12:44:08+03:00

В Кузбассе выбрали столицу Дня шахтера на 2020 год. Кадр: администрация Белова

Изменить размер текста: A A

Столицей Дня шахтера в 2020 году станет город Белово. Это решение власти приняли на совещании по развитию моногородов.

«Чтобы у городов появилась возможность качественней оформить проекты и реализовать их, выбрали столицу празднования заранее. Единогласным решением кузбасских градоначальников право провести День шахтера-2020 досталось городу Белово. Алексей Курносов — энергичный и деятельный глава, поэтому сомнений в том, что он сможет подготовить муниципалитет должным образом, у меня нет», – написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети.

Напомним, что в 2019 году столицей Дня шахтера станет Гурьевский район.