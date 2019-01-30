Юные кузбассовцы катались по дороге как по горке

СЕГОДНЯ 12:27 2019-01-30T12:27:19+03:00

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Дети из села Куртуково точно знают: катание с горы – это весело! Вот только вместо того, чтобы кататься с безопасной горки, они стали использоваться для этого проезжую часть улицы Нагорной.

Сели на санки – и скатились вниз. Именно так коротали время юные жители села Куртуково, что в Новокузнецком районе. Ребятишки скатывались по проезжей части улицы нагорной, рискуя попасть по колеса автомобилей. И тогда неравнодушные жители села обратились в ГИБДД, чтобы полицейские обеспечили безопасность детей.

Инспекторы ГИБДД вскоре приехали на улицу Нагорную и убедились, что на явно выраженном уклоне улицы действительно катаются дети. Сотрудники полиции тут же потребовали, чтобы органы местного управления посыпали дорогу противогололедными материалами. Заодно обработали и соседние улицы, где также имеется уклон.

Дороги посыпали под контролем экипажа ГИБДД и под печальными взорами местных детей. Впрочем, последним объяснили, что кататься на дороге нельзя. А взрослых поблагодарили за своевременный сигнал.

- Госавтоинспекция призывает всех жителей региона не оставаться равнодушными к безопасности детей на дорогах и сообщать об опасных горках в полицию или в коммунальные службы, - отметили в отделе пропаганды областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU