2019-01-31T08:15:46+03:00
Происшествия

Юная новокузнечанка сломала руку по дороге в школу

Девочка поскользнулась на нечищеном тротуаре
Екатерина РОМАНОВА
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Юная новокузнечанка сломала руку по дороге в школу.Юная новокузнечанка сломала руку по дороге в школу.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Школьница из Новокузнецка получила травму из-за нечищеного тротуара. Девочка поскользнулась на скользкой дороге и упала, сломав руку.

О том, что ребенок пострадал из-за недоработок коммунальных служб, сообщила мама девочки. Женщина обеспокоена не только тем, что ее дочь испытала сильную боль и теперь ее рука в гипсе, но и тем, что могут пострадать другие дети.

После падения на нечищенном тротуаре девочка сломала руку. Фото: city-n.

После падения на нечищенном тротуаре девочка сломала руку. Фото: city-n.

- Утром дочка по дороге в школу сломала руку (перелом со смещением). Рядом со школой расположены три детских сада, по этому тротуарчику идут все дети. Дорогу не так давно чистили, а вот о пешеходах не подумали. На тротуаре накат снега под таким углом, что легко упасть и скатиться на дорогу под проезжающую машину, санки вообще только боком едут, - цитирует слова женщины новостной портал city-т.

Девочка поскользнулась на нечищеном тротуаре. Фото: city-n.

Девочка поскользнулась на нечищеном тротуаре. Фото: city-n.

Горожанка указала адрес, где случилось ЧП – дорога по улице Олимпийской, между домами №12 и 16 – и попросила городские власти обратить внимание на работу коммунальных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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