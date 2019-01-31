На разрезе в Кузбассе перевернулся самосвал
На разрезе в Кузбассе опрокинулся самосвал с углем. Момент ДТП попал на видео.
В популярной новокузнецкой группе в социальной сети появились фотографии перевернувшегося самосвала, который перевозил уголь. Также в сети опубликованы кадры с видеокамеры из кабины водителя. Судя по фото и видео, грузовик выехал за КПП разреза, навстречу ему попался автобус ПАЗ с надписью «Распадская». Чтобы машины могли разъехаться, водитель грузовика, принял влево. После этого груженая машина стали заваливать на левый бок и упала. О том, пострадал ли водитель, не известно.
«Просто ливневая канава зимой заваливается снегом и выглядит наравне с дорогой. Водители жмутся близко к обочине и вот результат», – Роман Забытов.
Самосвал перевернулся на разрезе в Кузбассе.
ИСТОЧНИК KP.RU