2019-01-31T16:28:10+03:00
Общество

Кузбассовец похитил Леди, чтобы защитить ее от хозяйки

Хозяйка Леди не оценила его заботы
Екатерина РОМАНОВА
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Житель Междуреченска был очень обеспокоен тем, как его знакомая обращается с собакой по кличке Леди. Его желание обеспечить животному достойный уход обернулось лишением свободы – условно.

30-летняя жительница города Междуреченска пришла в полицию со своей бедой: из ее квартиры пропала Леди – йоркширский терьер. Сумма ущерба составила 38 тысяч рублей, но намного больше было горе хозяйки из-за расставания с любимицей. Впрочем, вскоре удалось узнать, кто же похитил Леди. Этим человеком оказался знакомый хозяйки. Он рассказал, что когда был у женщины в гостях, обратил внимание на то, что та плохо обращается с животным. Тогда-то он и решил украсть собаку и найти ей новых хозяев. Когда хозяйка Леди ушла из дома, мужчина через балкон проник в ее квартиру и похитил собаку. Он действительно нашел Леди новых хозяев и подал терьера за 500 рублей. Позже собаку вернули законной владелице, а в отношении похитителя было заведено уголовное дело.

- Доказательства, собранные следствием, судом были признаны достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - По решению суда ему назначено два года три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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