Грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами в Новокузнецком районе
В Кемеровской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. На данный момент известно о двух пострадавших пассажирах.
Авария произошла около 13.30 в Новокузнецком районе. На нулевом километре автодороги Новокузнецк – Осиновое Плесо столкнулись пассажирский автобус, который ехал в Сидорово, и грузовой состав.
- По предварительной информации, в результате аварии пострадали два пассажира автобуса. Возраст пострадавших и характер травм уточняются, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
На месте работает следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU