2019-02-01T12:35:41+03:00
Происшествия

Грузовой поезд протаранил автобус с пассажирами в Новокузнецком районе

Известно о двух пострадавших
Екатерина БОРМОТОВА
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Возраст пострадавших и характер травм уточняютсяВозраст пострадавших и характер травм уточняются
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В Кемеровской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский автобус и грузовой поезд. На данный момент известно о двух пострадавших пассажирах.

Авария произошла около 13.30 в Новокузнецком районе. На нулевом километре автодороги Новокузнецк – Осиновое Плесо столкнулись пассажирский автобус, который ехал в Сидорово, и грузовой состав.

- По предварительной информации, в результате аварии пострадали два пассажира автобуса. Возраст пострадавших и характер травм уточняются, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

На месте работает следственно-оперативная группа и экипажи ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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