Областной гериатрический центр заработал в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:27 2019-02-02T03:27:02+03:00

Планируется, что к 2020 году в регионе будут функционировать 113 геронтологических стационарных коек Фото: Администрация Кемеровской области

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В Кемерове заработал областной гериатрический центр – служба для оказания медицинской помощи пожилым людям. Центр открылся на базе Областного госпиталя ветеранов войн.

Здесь будет создан замкнутый цикл оказания медпомощи пожилым пациентам: амбулаторный прием, стационарная помощь, реабилитационная программа «Санаторий на дому».

- Активное долголетие и независимость от посторонней помощи должны быть максимально долгими. Пациенту достаточно своевременно обратиться к врачу-гериатру. Сегодня существует ряд рекомендаций, которые позволяют надолго сохранять бодрость духа и тела, ясность ума и желание активно жить, - отметила главный областной гериатр Марина Волыкова.

Врач отметила, что для развития областной гериатрической службы необходимо подготовить специалистов. Первичная переподготовка врачей-гериатров пройдет в течение 2019 года на базе медицинского университета и медколледжа.

Планируется, что к 2020 году в Кемеровской области будут функционировать 113 геронтологических стационарных коек: из них 57 будут доступны на базе Областного госпиталя для ветеранов войн в Кемерове, остальные – в Новокузнецке. В других городах Кузбасса будут открыты 28 гериатрических амбулаторных приемов.

ИСТОЧНИК KP.RU