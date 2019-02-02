СЕГОДНЯ 08:22 2019-02-02T08:42:00+03:00

До -52 градусов: Кузбассовцы пережили самую холодную ночь в этом году. Фото: архив КП. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кемерове же по ощущениям было -47 градусов

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Минувшая ночь стала самой холодной не только в этом году, но и за всю зиму. Метеостанции зафиксировали -44,5 градусов в Тайге, а жители Кузбасса сообщают о куда более низких температурах.

Самая холодная ночь февраля, в этом году и в течение всей зимы была сегодня. Холоднее всего – по данным Кемеровского гидрометцентра – было в Тайге. Здесь термометры опустились до -44,5 градусов. Впрочем, в местах, где нет метеостанций, были зафиксированы и куда более низкие температуры.

- В низинах и там, где поблизости находятся реки, ночью могло быть ниже -45 градусов, - рассказала пресс-секретарь кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Так, в селе Лучшево Прокопьевского района было зафиксировано -52 градуса!

В Кемерове же утром было -42,5 градуса, а по ощущениям – как -47, по данным Gismeteo.

К 10 часам утра в Кемерове существенно "потеплело".Фото: скриншот

В ближайшие сутки морозы не покинут Кузбасс: днем на территории области столбики термометров будут держаться на отметках -28…-33 градуса, а местами потеплеет до -19…-24. Будет ясно, без осадков. Местами – туман, изморозь, дым и дымка. Небольшое потепление придет 3 и 4 февраля, однако потом вновь похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU