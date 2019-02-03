В кузбасском музее-заповеднике поселился вислобрюхий Пумба

СЕГОДНЯ 07:01 2019-02-03T07:01:34+03:00

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В мини-зоопарке музея-заповедника «Томская писаница» - пополнение. Здесь появился новый питомец – забавный поросенок Пумба.

Пумба – очаровательный представитель вьетнамской вислобрюхой породы. Поросенка передали в дар музею-заповеднику «Томская писаница» представители одного из глянцевых журналов. Сейчас малыш постепенно привыкает к новому месту обитания и окружению, но в скором времени, когда Пумба слегка подрастет, к нему, как и к другим обитателям мини-зоопарка, станут приходить посетители.

- Пумбу в обиду не дадим! Пока он еще осваивается, ко всему привыкает, - рассказали представители музея-заповедника.

Когда поросенок подрастет, с ним смогут познакомиться и гости «Томской писаницы». Но случится это, по словам представителей музея-заповедника, ближе к весне. А пока можно полюбоваться фотоснимками Пумбы.

ИСТОЧНИК KP.RU