В Новокузнецке осудили за взятку преподавателя КузГТУ

СЕГОДНЯ 06:11 2019-02-04T07:08:41+03:00

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В Новокузнецке осудили бывшего доцента кафедры экономики и управления филиала КузГТУ за получение взяток от студентов. Женщине назначили штраф в размере 40 тысяч рублей.

В июне 2017 года правоохранители выяснили, что преподаватель получает деньги за фиктивную сдачу экзамена по английскому языку от студентов. Двое первокурсников, обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность», передали педагогу по 3000 рублей за сдачу экзамена. Доцент кафедры внесла в зачетки и ведомость оценки «удовлетворительно». Однако 6000 рублей, которые получила педагог, были меченые. Студент согласился поучаствовать в следственном эксперименте. После того, как взяточница проставила оценки, ее задержали. В отношении доцента было возбуждено два уголовных дела: по статье «Мошенничество» и «Служебный подлог».

Свою вину преподаватель не признала, отмечает «NK-TV». По словам женщины, в отношении нее была устроена провокация, кроме того, следствие якобы не доказало передачу денег. Однако суд счет вину доказанной и назначил педагогу штраф в размере 40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU