2019-02-04T09:53:16+03:00
Общество

В Кузбассе 48 человек получили обморожения на выходных

В регионе стояли 40-градусные морозы
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
13 человек были госпитализированы из-за обморожения13 человек были госпитализированы из-за обмороженияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На минувших выходных 48 человек получили обморожения в Кузбассе. 13 человек были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, за минувшие выходные кузбасские медики получили 48 обращений по поводу холодовых травм и обморожений. 13 человек были госпитализированы. В Белове госпитализировали троих пострадавших, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Два человек попали на больничную койку в Гурьевске. Также по одному человеку госпитализировали в Анжеро-Судженске, Осинниках, Прокопьевске, Междуреченске, Киселевске, Новокузнецке, Тисульском, и Промышленновском районах. В Прокопьевске обморожение получил бездомный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кузбассе годовалая девочка из-за медсестры упала и пробила голову
129 пожаров случилось в Кузбассе за неделю
Попавшая в беду кемеровчанка докричалась до соседей
Новокузнечанка продала автомобиль и попала под суд
Морозный рекорд побит: Минувшая ночь в Кузбассе была самой холодной
«Очень тепло!»: Кемеровчане искупались в проруби в -30 градусов
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Приведи друга» для розничных клиентов
В Кузбассе почувствовали землетрясение
В Новокузнецке осудили за взятку преподавателя КузГТУ
Кемеровских специалистов обучат основам долговременного ухода за пожилыми людьми
Новокузнецк вошел в число лучших городов по внедрению раздельного сбора мусора
39 человек тушили пожар в кемеровском кафе
На кузбасской трассе едва не опрокинулась 20-тонная цистерна с грузом
Осужденному на девять лет экс-главе Новокузнецкого муниципального банка добавили срок
Морозы не отступают: В ночь на понедельник в Кузбассе будет -43
Футболист из Кузбасса помог «Монако» победить в матче чемпионата Франции
В Кузбассе нашли пропавшего неделю назад мужчину невысокого роста
В Кемерове работала опасная газозаправочная станция
В Шерегеше рабочего придавило вагоном
Кузбасский пенсионер передал знакомой карту с деньгами и пожалел
В Кемерове на пожаре в многоэтажке погиб одинокий мужчина
Объекты ЖКХ Кузбасса справляются с аномальными морозами
Хоккеист из Кузбасса в составе сборной России стал чемпионом мира
В кузбасском музее-заповеднике поселился вислобрюхий Пумба