В Кузбассе 48 человек получили обморожения на выходных

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-04T09:53:16+03:00

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На минувших выходных 48 человек получили обморожения в Кузбассе. 13 человек были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения, за минувшие выходные кузбасские медики получили 48 обращений по поводу холодовых травм и обморожений. 13 человек были госпитализированы. В Белове госпитализировали троих пострадавших, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Два человек попали на больничную койку в Гурьевске. Также по одному человеку госпитализировали в Анжеро-Судженске, Осинниках, Прокопьевске, Междуреченске, Киселевске, Новокузнецке, Тисульском, и Промышленновском районах. В Прокопьевске обморожение получил бездомный.

ИСТОЧНИК KP.RU