Алексея Синицына переизбрали секретарем кузбасского отделения «Единой России»
Кузбасские члены партии «Единая Россия» переизбрали секретарем регионального отделения Алексея Синицына. Его кандидатуру выдвинул Сергей Цивилев.
Как сообщили в пресс-службе партии, 4 февраля в Кемерове прошла XXXI Конференция Кемеровского регионального отделения «Единой России». В ней принял участие губернатор Кузбасса. После выступления перед однопартийцами Сергей Цивилев предложил кандидатуру Алексея Синицына на должность секретаря регионального отделения.
– В результате тайного голосования делегаты из 34 местных отделений Партии переизбрали Алексея Синицына секретарем реготделения, – отметили в партии.
Так единороссы утвердили новый состав регионального политического совета Кемеровского регионального отделения партии и его президиум.
ИСТОЧНИК KP.RU