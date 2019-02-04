Алексея Синицына переизбрали секретарем кузбасского отделения «Единой России»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-04T15:27:56+03:00

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Кузбасские члены партии «Единая Россия» переизбрали секретарем регионального отделения Алексея Синицына. Его кандидатуру выдвинул Сергей Цивилев.

Как сообщили в пресс-службе партии, 4 февраля в Кемерове прошла XXXI Конференция Кемеровского регионального отделения «Единой России». В ней принял участие губернатор Кузбасса. После выступления перед однопартийцами Сергей Цивилев предложил кандидатуру Алексея Синицына на должность секретаря регионального отделения.

– В результате тайного голосования делегаты из 34 местных отделений Партии переизбрали Алексея Синицына секретарем реготделения, – отметили в партии.

Так единороссы утвердили новый состав регионального политического совета Кемеровского регионального отделения партии и его президиум.

ИСТОЧНИК KP.RU