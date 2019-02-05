2019-02-05T05:01:11+03:00
Общество

Волонтеры рассказали кемеровчанам о симптомах рака

Добровольцы работали с пациентами больниц и студентами
Кирилл ЧАЩИН
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Волонтеры провели беседы с пациентами больницы и студентами сузов. Фото: Департамент здравоохранения Кемеровской областиВолонтеры провели беседы с пациентами больницы и студентами сузов. Фото: Департамент здравоохранения Кемеровской области
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В Кемерове волонтеры-медики рассказали горожанам о профилактике рака. Акция прошла ко Всемирному дню борьбы против рака.

Добровольцы работали 4 февраля в Техникуме информационных технологий, экономики и права Кемеровского института РЭУ имени Плеханова, в Кемеровском педагогическом колледже, а также в областном онкодиспансере. Волонтеры рассказывали о факторах риска, профилактике рака, о необходимости проходить медобследования.

– Волонтеры-медики, проводя весь день бок о бок с врачами и медицинскими сестрами, с одной стороны, учатся у них методам работы и взаимодействию с населением, — рассказала преподаватель Кемеровского областного медицинского колледжа Ольга Филиппова. — С другой стороны, волонтеры помогают медикам проводить просветительскую работу с пациентами. Эта работа очень важна, поскольку большинство факторов риска, связанных с онкологией, управляемы: то есть человек может изменить свой образ жизни, рацион питания, отказаться от вредных привычек и остаться здоровым. И задача волонтеров-медиков – донести эту мысль до населения, убедить людей сознательно подходить к своему здоровью.

Как отметила заместитель главврача Областного клинического онкологического диспансера Ксения Вялова, пациенты были очень рады общению с волонтерами, потому что для них важны каждое доброе слово или улыбка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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