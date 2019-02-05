В кузбасском частном детском саду обнаружили радон

СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-05T08:44:14+03:00

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В Белове временно закрыли помещения частного детского сада. В них обнаружили превышения радона.

Выездную проверку сада провел Западно-Сибирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. В ходе нее выяснилось, что в помещениях медицинского кабинета, спальни средней группы, спальни первой младшей группы превышен уровень газа радона. Данное несоответствие требованиям СанПин создает непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения, сообщили в УФССП по Кемеровской области.

В итоге суд признал детский сад №171 ОАО РЖД виновным в совершении правонарушения. Помещения, где был установлен повышенный уровень радона, закрыли на 11 суток. Судебные приставы по Белову и Беловскому району опечатали кабинеты.

ИСТОЧНИК KP.RU