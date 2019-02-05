100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя

СЕГОДНЯ 11:39 2019-02-05T11:39:16+03:00

В кафе-баре Кировского района разливали ликер и водку без лицензии Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

В Кемерове индивидуальный предприниматель заплатит 100-тысячный штраф за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Весь алкоголь арестован и будет уничтожен.

Прокуратура Кировского района проверила соблюдение законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в одном из кафе-баров. В результате выяснилось, что в заведении продавали водку и ликер, не имея на то лицензии.

Прокурор обратился в Арбитражный суд Кемеровской области, который назначил индивидуальному предпринимателю штраф. Мужчина должен заплатить за незаконную торговлю 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Вся алкогольная продукция была арестована и подлежит уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU