2019-02-05T11:39:16+03:00
Общество

100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя

Весь алкоголь уничтожат
Екатерина БОРМОТОВА
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В кафе-баре Кировского района разливали ликер и водку без лицензииВ кафе-баре Кировского района разливали ликер и водку без лицензииФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Кемерове индивидуальный предприниматель заплатит 100-тысячный штраф за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Весь алкоголь арестован и будет уничтожен.

Прокуратура Кировского района проверила соблюдение законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в одном из кафе-баров. В результате выяснилось, что в заведении продавали водку и ликер, не имея на то лицензии.

Прокурор обратился в Арбитражный суд Кемеровской области, который назначил индивидуальному предпринимателю штраф. Мужчина должен заплатить за незаконную торговлю 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Вся алкогольная продукция была арестована и подлежит уничтожению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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