100-тысячный штраф заплатит кемеровский предприниматель за незаконную продажу алкоголя
В Кемерове индивидуальный предприниматель заплатит 100-тысячный штраф за незаконную торговлю алкогольной продукцией. Весь алкоголь арестован и будет уничтожен.
Прокуратура Кировского района проверила соблюдение законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в одном из кафе-баров. В результате выяснилось, что в заведении продавали водку и ликер, не имея на то лицензии.
Прокурор обратился в Арбитражный суд Кемеровской области, который назначил индивидуальному предпринимателю штраф. Мужчина должен заплатить за незаконную торговлю 100 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кемеровской области.
Вся алкогольная продукция была арестована и подлежит уничтожению.
ИСТОЧНИК KP.RU