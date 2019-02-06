В Новокузнецке водитель КамАЗа едва не замерз на трассе

СЕГОДНЯ 04:11 2019-02-06T04:11:47+03:00

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В Новокузнецке на кольце в сильный мороз заглох КамАЗ. Его водитель из-за поломки едва не замерз – на помощь вовремя подоспели сотрудники ГИБДД.

Экипаж Госавтоинспекции Новокузнецка, патрулируя улицы Центрального района, обратил внимание на КамАЗ, который стоял на обочине кольцевой развязки с включенной сигнализацией. Как оказалась, у грузовика перемерзла солярка – устранить неисправность самостоятельно мужчина не мог и уже стал замерзать в холодной кабине. Сотрудники Госавтоинспекции отогрели водителя в патрульном автомобиле, а потом помогли ему заменить топливные фильтры и горючее, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Водитель КамАЗа поблагодарил инспекторов за неравнодушие и продолжил путь.

ИСТОЧНИК KP.RU