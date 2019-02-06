2019-02-06T04:56:07+03:00
Происшествия

Врача из Таштагола подозревают в служебном подлоге

Следствие попросило оштрафовать женщину
Екатерина БОРМОТОВА
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Врач получала стимулирующие выплаты за фиктивное прохождение горожанами диспансеризацииВрач получала стимулирующие выплаты за фиктивное прохождение горожанами диспансеризации
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В Таштаголе врача-терапевта подозревают в совершении служебного подлога. Женщина признала вину и сотрудничала со следствием.

Уголовное дело было возбуждено в отношении врача-терапевта одной из городских больниц Таштагола. По версии следствия, 63-летняя женщина вносила заведомо ложные сведения в карту учета диспансеризации о прохождении горожанами первого этапа диспансеризации. За это врач получала стимулирующие выплаты.

Данные факты были выявлены в ходе проверки. Врач признала свою вину и возместила ущерб.

- Следствие ходатайствовало перед судом о назначении ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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