2019-02-06T05:08:04+03:00
Происшествия

34 пожарных тушили двухэтажный дом в Кемерове

Из горящего строения спаслись четыре человека
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове ночной пожар оставил без крова семью в Рудничном районе. С огнем боролись 34 сотрудника МЧС.

Сигнал о возгорании в частном жилом доме на улице Рутгерса поступил в оперативные службы в 01.24. До прибытия пожарной охраны из горящего дома спаслись четыре человека.

- На момент прибытия первого подразделения дом и надворная постройка горели открытым пламенем. В результате сгорела обрешетка крыши дома, мансарда, и обрушилось перекрытие. Обгорели стены внутри и снаружи по всей площади надворной постройки, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Предварительно установлено, что пожар начался из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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