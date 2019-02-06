В Кировском районе Кемерова закроют роддом

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-06T09:10:31+03:00

Об этом сообщила замгубернатора по здравоохранению Елена Малышева

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В скором времени в Кировском районе города Кемерова будет закрыт родильный дом. Об этом на пресс-конференции, посвященной реформе здравоохранения Кемеровской области, сообщила замгубернатора Елена Малышева.

Сейчас родильный дом, который находится в Кировском районе областного центра входит в структуру больницы №2. Здесь с каждым годом снижается количество родившихся детей. Так, в 2017 году акушеры приняли 977 новорожденных, а в 2018 – 895. И такая динамика наблюдается ежегодно.

- Каждая жизнь любого жителя Кузбасса – бесценный подарок, который мы должны беречь и охранять, - заметила Елена Малышева. - Однако в роддоме нет возможности спасать детей с малым весом: здесь нет реанимации новорожденных.

Заместитель губернатора отметила, что после закрытия роддома каждому его работнику будет предложено место в других медучреждениях – в женской консультации или родильных домах города.

Также Елена Малышева отметила, что доступность помощи для женщин от закрытия роддома не пострадает.

В здании же, где сейчас находится роддом и мощности которого сейчас используются лишь на 65%, планируют открыть Центр гнойной хирургии. В настоящее время в Кузбассе нет отдельно выделенного такого центра.

ИСТОЧНИК KP.RU