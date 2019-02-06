В Кемерове заработал Совет отцов

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-06T13:33:18+03:00

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В одном из микрорайонов Заводского района города Кемерово действует Совет отцов. Мужчины с активной жизненной позицией, вошедшие в него, собираются возродить спортивную секцию, создать волонтерский отряд и научить ребятишек изготавливать скворечники.

Совет отцов действует при Центре по работе с населением «Ударник». Всего его члены – неравнодушные к жизни района и города в целом папы. Свою задачу они видят в том, чтобы решать актуальные проблемы завокзальной части города.

Уже сейчас отцы составили план работы на февраль. В течение месяца они планируют провести мастер-класс по изготовлению скворечников, а потом помогут детям разместить птичьи домики на территории района. Кроме того, они организуют работу волонтерского отряда «Мы рядом» и займутся возрождением спортивной секции по волейболу и баскетболу. Как сообщает пресс-служба администрации города Кемерово, секция будет находиться на базе спортивного зала школы №8.

ИСТОЧНИК KP.RU