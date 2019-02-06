2019-02-06T22:44:08+03:00
Происшествия

Ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре в Кузбассе

Трагедия случилась вечером 6 февраля [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Пожар в Мозжухе унес жизнь одного из детей многодетной семьи. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"Пожар в Мозжухе унес жизнь одного из детей многодетной семьи. Фото: кадр видео vk.com, "Регион 42"
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В Кемеровском районе вечером 6 февраля произошла трагедия. Здесь, в Мозжухе, сгорел частный трехэтажный дом. При пожаре погиб один из семи детей, воспитывавшихся в семье.

Видео с места пожара очевидцы выложили в социальные сети. На кадрах видно, как бушует огонь. При этом очевидцы рассказывают, что сначала раздался громкий хлопок, а потом пламя стало очень быстро распространяться. В конце концов, межэтажные перекрытия трехэтажного дома обрушились.

Ребенок из многодетной семьи погиб при пожаре в Кузбассе.Видео: vk.com, "Регион 42"

В доме проживала многодетная семья. Один из детей, 11-летний мальчик, погиб при пожаре. Двое взрослых и шестеро детей были доставлены в больницу с ожогами. Как сообщают очевидцы, глава семьи сильно пострадал. Соседи отзываются о многодетной семье очень хорошо, а неравнодушные люди уже начали сбор средств пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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