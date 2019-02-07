Синоптики рассказали, когда в Кузбасс вернется тепло

СЕГОДНЯ 13:28 2019-02-07T13:28:23+03:00

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Холода понемногу отступают, но полностью сдавать свои позиции зима пока не собирается. Так, в ближайшие дни в Кузбассе ночи будут по-прежнему холодными, а вот днем жителей региона будет радовать комфортное тепло.

- Сибирские морозы отступают. Им на смену приходит влияние циклона, которое больше скажется на юге Кузбасса. Поэтому температура на территории Кузбасса будет разной, - рассказала о погоде на ближайшие дни Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - На юге будет теплее всего и с осадками, а в северных районах и центральной части области по-прежнему будет властвовать морозная погода. А низкие отметки будут в основном наблюдаться в ночные и утренние часы.

Уже в пятницу местами в регионе температура воздуха будет достигать -14…-19 градусов, но преобладать по-прежнему будут морозы: в большинстве территорий будет -24…-29 градусов. Ночью же похолодает до -31…-36 градусов, а местами и до -43.

В субботу тепло будет уже практически на всей территории Кемеровской области. Столбики термометров будут держаться в пределах -19…-24, а местами воздух прогреется до -11. Ночью же температура воздуха понизится до -26…-31, а местами и до -37 градусов.

В воскресенье по югу области пройдет снег, порывы восточного ветра могут достигать 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до -16…-21 , а местами и до -8 градусов. Ночь, как и предыдущие, будет холодной: до -37 градусов. Впрочем, местами будет теплее – лишь до -31 градуса.

В понедельник днем будет довольно тепло: воздух прогреется до -15…-20 градусов, а на юге области и до -8. Существенных осадков не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU