Власти хотят запретить перевозить уголь по Новокузнецку

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-07T15:00:46+03:00

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Сергей Цивилев поручил ввести запрет на перевозку угля по дорогам Новокузнецка. Глава региона отметил, что это вредит экологии города.

Губернатор провел совещание по вопросам ограничения погрузки и перевозки угля на территории Новокузнецка и Новокузнецкого района. В нем принял участие заместители губернатора Андрей Панов, Алексей Харитонов, начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, Совета Федерации Алексей Синицын, главы Новокузнецка и Новокузнецкого района, а также представители МВД и ГИБДД.

Губернатор отметил, что в Новокузнецке действует шесть станций погрузки угля, в Новокузнецком районе — 13. Каждый день предприятия доставляют уголь фурами до железнодорожных пунктов погрузки или переработки, потому что не имеют своего пункта погрузки рядом с местом добычи. При этом уголь не всегда накрывают тентами. В результате страдают дороги, и загрязняется прилегающая территория.

–Процесс погрузки угля и его перевозка по дорогам Новокузнецка наносит значительный урон экологической обстановке. Уверен, если ввести законодательные ограничения, экология в городе значительно улучшится, — отметил губернатор.

Сергей Цивилев властям Новокузнецка совместно с ГИБДД отработать правовые основания для введения запрета или ограничения въезда грузовиков с углем. Также мэрии нужно рассмотреть вопрос о весовом контроле и габаритном контроле, а также предусмотреть транспортные логистические центры для перегрузки товара с большегрузного транспорта на более мелкие транспортные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU