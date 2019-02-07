Власти хотят запретить перевозить уголь по Новокузнецку
Сергей Цивилев поручил ввести запрет на перевозку угля по дорогам Новокузнецка. Глава региона отметил, что это вредит экологии города.
Губернатор провел совещание по вопросам ограничения погрузки и перевозки угля на территории Новокузнецка и Новокузнецкого района. В нем принял участие заместители губернатора Андрей Панов, Алексей Харитонов, начальник департамента природных ресурсов и экологии Сергей Высоцкий, Совета Федерации Алексей Синицын, главы Новокузнецка и Новокузнецкого района, а также представители МВД и ГИБДД.
Губернатор отметил, что в Новокузнецке действует шесть станций погрузки угля, в Новокузнецком районе — 13. Каждый день предприятия доставляют уголь фурами до железнодорожных пунктов погрузки или переработки, потому что не имеют своего пункта погрузки рядом с местом добычи. При этом уголь не всегда накрывают тентами. В результате страдают дороги, и загрязняется прилегающая территория.
–Процесс погрузки угля и его перевозка по дорогам Новокузнецка наносит значительный урон экологической обстановке. Уверен, если ввести законодательные ограничения, экология в городе значительно улучшится, — отметил губернатор.
Сергей Цивилев властям Новокузнецка совместно с ГИБДД отработать правовые основания для введения запрета или ограничения въезда грузовиков с углем. Также мэрии нужно рассмотреть вопрос о весовом контроле и габаритном контроле, а также предусмотреть транспортные логистические центры для перегрузки товара с большегрузного транспорта на более мелкие транспортные средства.
ИСТОЧНИК KP.RU