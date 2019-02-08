2019-02-08T11:27:29+03:00
Происшествия

На «Распадском» перевернулся автобус: Следком возбудил уголовное дело

На месте ДТП работают следователи
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Комментарии: comments2
Следователи проверят техническое состояние автобусаСледователи проверят техническое состояние автобуса
Изменить размер текста:

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на разрезе «Распадский» в Междуреченске. В результате аварии погибли шесть человек.

Утром 8 февраля на АО разрез «Распадский» служебный вахтовый автобус на базе автомобиля «КамАЗ» вез рабочих со смены. По дороге автобус опрокинулся в кювет и упал с восьми метров. Шесть рабочих погибли на месте. Остальных пострадавших, включая водителя, госпитализировали с различными травмами.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

–В настоящее время на месте работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, на место выехал один из руководителей управления, – отметили в Следственном комитете.

Следователям предстоит выяснить, в каком состоянии находился автобус, соответствовало ли техническое оснащение «КамАЗа» погодным условиям, прошел ли водитель перед выездом медосвидетельствование и соблюдались ли другие правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на шахтах Кузбасса»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россельхозбанк увеличил объем выданных ипотечных кредитов в Кузбассе
42 миллиарда рублей направил Россельхозбанк на развитие молочной отрасли в 2018 году
Стало известно, кто погиб из-за выброса метана на кузбасской шахте
Стало известно о состоянии пострадавших в Междуреченске горняков
Сергей Цивилев о ЧП на угольных предприятиях: «Мы поможем родственникам погибших горняков»
Появилось видео с места падения автобуса с горняками в Междуреченске
На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список пострадавших
На «Распадском» перевернулся автобус с рабочими: Список погибших
Грабителя из Кузбасса нашли по выроненной на месте преступления медкнижке
Сергей Цивилев открыл Всероссийский съезд угольщиков
В Кузбассе должник неудачно спрятал автомобиль от судебных приставов
ВТБ расширяет штат ИТ-специалистов
Кемеровчане спасли из огня соседа и вынесли газовые баллоны
В Новокузнецке пройдет съезд угольщиков со всей страны
Сибнедра будут учитывать интересы Кузбасса при выдаче лицензий угольщикам
В Кузбассе школьница обокрала свою бабушку
Власти хотят запретить перевозить уголь по Новокузнецку
Полицейские нашли кузбассовцу тещу
Пожар под Кемеровом: Родители рассказали, как спасали детей
Синоптики рассказали, когда в Кузбасс вернется тепло
Встал и ушел: В Кемерове маршрутка сбила пешехода
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам