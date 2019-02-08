На «Распадском» перевернулся автобус: Следком возбудил уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-08T11:27:29+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП на разрезе «Распадский» в Междуреченске. В результате аварии погибли шесть человек.

Утром 8 февраля на АО разрез «Распадский» служебный вахтовый автобус на базе автомобиля «КамАЗ» вез рабочих со смены. По дороге автобус опрокинулся в кювет и упал с восьми метров. Шесть рабочих погибли на месте. Остальных пострадавших, включая водителя, госпитализировали с различными травмами.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

–В настоящее время на месте работает следственная группа, в состав которой входят следователи-криминалисты, на место выехал один из руководителей управления, – отметили в Следственном комитете.

Следователям предстоит выяснить, в каком состоянии находился автобус, соответствовало ли техническое оснащение «КамАЗа» погодным условиям, прошел ли водитель перед выездом медосвидетельствование и соблюдались ли другие правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU