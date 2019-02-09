Следком опубликовал видео задержания главы подразделения РЖД в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-09T08:09:57+03:00

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Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания главы структурного подразделения ОАО РЖД его обвиняют в покушении на дачу взятки.

На кадрах видео, опубликованных Следкомом, глава подразделения РЖД в Кузбассе находится в своем кабинете, при этом следователи проводят здесь обыск. Затем чиновника выводят из здания, предварительно надев на него наручники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/690880" frameborder="0"></iframe> Видео задержания главы подразделения РЖД в Кузбассе..Видео: СК РФ

Напомним, главу структурного подразделения ОАО «РЖД» в городе Кемерово подозревают в покушении на дачу взятки должностному лицу. По предварительным данным, он незаконно участвовал в предпринимательской деятельности, возглавляя ООО «Гарант». Компания сдавала в аренду железнодорожные пути необщего пользования, а также сдавало в субаренду земельные участки, прилегающие к ним и принадлежащие ОАО РЖД. В 2018 году подозреваемый через технического директора ООО «Гарант» предложил одному из заместителей начальника Западно-Сибирской железной дороги оплатить приобретение дорогостоящего ружья. Взамен он просил оказать содействие в заключении с его компанией договора аренды земельного участка, который принадлежал РЖД.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU