Глава Новокузнецка опубликовал фотографии новых электробусов

СЕГОДНЯ 05:49 2019-02-10T06:05:23+03:00

В скором времени они будут доставлены в Новокузнецк

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Совсем скоро в Новокузнецк привезут новые автономные троллейбусы, которые будут передвигаться по улицам города как за счет питания от электросети, так и за счет аккумуляторов. Пока же увидеть, как они выглядят, можно на фотографиях, которые разместил глава города Новокузнецка Сергей Кузнецов.

- Такие красавцы на следующей неделе отправятся к нам, в Новокузнецк! – написал на своих страничках в социальных сетях Сергей Кузнецов. - Кузова троллейбусов «Тролза Мегаполис» специально для нашего города выкрасили в красный цвет. Сейчас идет последний, завершающий этап сборки на заводе в городе Энгельсе. Совсем скоро расскажем все подробно.

Совсем скоро электробусы прибудут в Новокузнецк. Фото: личная страница Сергея Кузнецова во "ВКонтакте".

Напомним, о том, что в городе могут появиться автономные троллейбусы, Сергей Кузнецов сообщил еще летом 2018 года. Сейчас новые электробусы уже находятся на завершающем этапе сборки и в скором времени прибудут в Новокузнецк, а потом и выйдут на линии. Планируется, что весь троллейбусный парк города постепенно будет обновляться.

ИСТОЧНИК KP.RU