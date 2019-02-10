В Кемерове столкнулись две иномарки
Фото с места ДТП появились в Сети
У обоих авто пострадала передняя часть. Фото: Женя Местный/"ВКонтакте"
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Воскресенье утром, 10 февраля, в Кемерове столкнулась две иномарки. На месте работали врачи скорой помощи и спасатели.
Авария произошла около 11,30 на проспекте Химиков напротив ТРЦ «Променад-2». Судя по опубликованным в Сети фото, автомобили Kia и Mazda столкнулись лоб в лоб и поучили серьезные повреждения. После ДТП на мест работали спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.
«Kia, выезжая от «Променада», не убедилась в безопасности маневра и выехала на дорогу. В результате чего в нее влетела другая машина», – написал очевидец.
Фото: "ВКонтакте"/Регион-42
ИСТОЧНИК KP.RU