В Кемерове столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 11:49 2019-02-10T12:09:55+03:00

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Воскресенье утром, 10 февраля, в Кемерове столкнулась две иномарки. На месте работали врачи скорой помощи и спасатели.

Авария произошла около 11,30 на проспекте Химиков напротив ТРЦ «Променад-2». Судя по опубликованным в Сети фото, автомобили Kia и Mazda столкнулись лоб в лоб и поучили серьезные повреждения. После ДТП на мест работали спасатели, врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.

«Kia, выезжая от «Променада», не убедилась в безопасности маневра и выехала на дорогу. В результате чего в нее влетела другая машина», – написал очевидец.

Фото: "ВКонтакте"/Регион-42

ИСТОЧНИК KP.RU