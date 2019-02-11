Генеральная прокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание
На встрече стороны рассмотрели вопросы, связанные с практикой выявления и пресечения противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере, возвратом проблемных кредитов клиентов Банка и взаимодействие с ФССП России по повышению эффективности взыскания проблемной задолженности по корпоративным заемщикам и физических лиц.
Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Андрей Барабанов поблагодарил коллег за высокоэффективную системную работу по оказанию содействия Банку в разрешении возникающих у заемщиков проблем и отметил, что по итогам 2018 года РСХБ совместно с правоохранительными органами принял обеспечительные меры в целях возмещения ущерба.
Подводя итоги заседания, участники рабочей группы подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия, направленного на повышение эффективности мер профилактики в целях пресечения противоправных действий в банковской сфере, а также определили приоритетные задачи на 2019 год.
ИСТОЧНИК KP.RU