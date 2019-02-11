Генеральная прокуратура России и Россельхозбанк провели очередное совместное совещание

СЕГОДНЯ 06:54 2019-02-11T06:54:00+03:00

В работе мероприятия приняли участие также представители МВД, ФСБ и ФССП России

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На встрече стороны рассмотрели вопросы, связанные с практикой выявления и пресечения противоправной деятельности в кредитно-финансовой сфере, возвратом проблемных кредитов клиентов Банка и взаимодействие с ФССП России по повышению эффективности взыскания проблемной задолженности по корпоративным заемщикам и физических лиц.

Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Андрей Барабанов поблагодарил коллег за высокоэффективную системную работу по оказанию содействия Банку в разрешении возникающих у заемщиков проблем и отметил, что по итогам 2018 года РСХБ совместно с правоохранительными органами принял обеспечительные меры в целях возмещения ущерба.

Подводя итоги заседания, участники рабочей группы подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия, направленного на повышение эффективности мер профилактики в целях пресечения противоправных действий в банковской сфере, а также определили приоритетные задачи на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU