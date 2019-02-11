69-летняя женщина задохнулась в своем доме в Междуреченске

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-11T08:14:55+03:00

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В Междуреченске во время пожара погибла 69-летняя женщина. Предварительно известно, что она задохнулась продуктами горения.

Ночью 9 февраля на улице Белинского загорелись надворные постройки. Сигнал о пожаре поступил в 02.41, а в 03.01 пожарные уже справились с огнем. На месте работали девять сотрудников МЧС и три единицы техники.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса», после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 69-летней хозяйки жилища. Предварительно известно, что она отравилась продуктами горения. Возможной же причиной пожара называют нарушение правил эксплуатации печного отопления.

В причинах произошедшего разбираются следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU