2019-02-11T11:11:01+03:00
Происшествия

Наркодилеры из Центральной России торговали наркотиками в Кузбассе

Жителей Липецка и Рязани задержали в Междуреченске
Екатерина РОМАНОВА
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Наркодилеры из Центральной России торговали наркотиками в Кузбассе. Фото: УТ МВД России по СФО.Наркодилеры из Центральной России торговали наркотиками в Кузбассе. Фото: УТ МВД России по СФО.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Двум наркодилерам из Липецка и Рязани показалось мало своих городов для распространения наркотиков. Они решили освоить Кузбасс, но в конце концов были задержаны сотрудниками транспортной полиции.

Жительница Липецкой области приехала в июле 2018 года в Новокузнецк. Уже к концу месяца к ней присоединился ее знакомый из Рязани. Они собрались продавать наркотики бесконтактным способом. Женщина должна была получать оптовые партии запрещенных веществ, сообщать покупателям, где они могут забрать товар, и получать за него деньги. Мужчина же делал «закладки» в жилых домах и парках, на детских площадках и в хозяйственных постройках.

Сначала все шло хорошо: женщина даже установила на своем телефоне нужные приложения и открыла счет в банке. В августе преступники получили партию наркотиков и подготовили ее к реализации. Курьер отправился с товаром в Междуреченск, но закладки сделать не успел: его задержали сотрудники транспортной полиции. С собой у него было 19 пакетов с товаром, а у его соучастницы стражи порядка изъяли еще семь таких свертков. Позже были собраны и другие доказательства незаконных действий парочки, в том числе фотографии тайников и наркотики в квартире.

Оба члена группы сейчас находятся под стражей. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Вскоре оба жителя Центральной части России вновь сменят место жительства: им грозит лишение свободы. А стражи порядка продолжают розыск их соучастников и каналы поставки наркотиков в Кузбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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