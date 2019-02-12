2019-02-12T06:49:19+03:00
Общество

Количество больных гриппом в Кузбассе снизилось на 9 тысяч человек

В ряде школ и детсадов сохраняется карантин
Кирилл ЧАЩИН
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Больных ОРВИ становится меньше. Фото из архива "КП"Больных ОРВИ становится меньше. Фото из архива "КП"
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За неделю в Кузбассе снизилось количество больных гриппом почти на девять тысяч человек. С 4 февраля в регионе заболели больше 19 тысяч жителей.

Как рассказали в областном управлении Роспотребнадзора, на прошлой неделе было зафиксировано 19,2 тысяч больных с острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди них – 11, 4 тысячи детей. По данным исследований, в 97 процентах случаях больные заразились гриппом.

В ведомстве отметили, что на 11 февраля в Кузбассе остаются закрытым на карантин 18 школ и пять детских садов. Частично приостановлена работа в четырех школах и 10 детсадах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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