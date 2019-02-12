Девушки из Кузбасса повесили билборды в Москве, чтобы привлечь Тимати и Басту

12 Февр. 09:48 2019-02-12T09:48:33+03:00

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Две молодые певицы из Кемеровской области разместили билборды в центре Москвы, чтобы привлечь внимание Тимати и Басты. Девушки хотят, чтобы знаменитые исполнители послушали их песни.

На прошлой неделе в Москве появились билборды с надписями «Тимати, послушай мои песни!» и «Баста, послушай мои песни!». Их разместили молодые певицы из Кемеровской области – Анастасия Алентьева, которая выступает под псевдонимом Асия, и Виолетта Бухмиллер, которую кузбассовцы больше знают как B2T.

Кроме призыва к Басте, на билборде Асии есть надпись: «…Идете под венец, а я к успеху» – вероятно, строчка из ее песни.

Уроженка Белова готова на все, чтобы Баста услышал ее песни Фото: Instagram

– Этот пост о том, что нужно идти к своей мечте несмотря ни на что! Я из Белово, а вот этот билборд стоит в самом центре Москвы! Думаю, он доказывает, что я готова биться за то, чтобы мои песни услышали! Баста, жду тебя в своем аккаунте! – написала Асия в своем Instagram.

На билборде Виолетты напечатаны строчки «…Меня ты не найдешь на площадках и билбордах, я в омуте ночном, пока ты тут строишь Мордор…».

В соцсетях девушки призывают подписчиков репостить их посты с изображением билбордов и отмечать на них аккаунты Тимати и Басты с хештегами #бастапослушай и #тиматипослушай. Кто знает, поможет ли это молодым певицам из глубинки достучаться до своих кумиров.

ИСТОЧНИК KP.RU